Mercato - OM : Steve Mandanda doit-il quitter l’OM cet hiver ?

Publié le 27 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Ne disposant plus du même statut qu’autrefois à l’OM, Steve Mandanda serait susceptible de prendre une décision fracassante au sujet de son avenir et ce, dès le mercato hivernal. Mais selon vous, quel choix doit faire le gardien de l’Olympique de Marseille à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal ?

Pourtant intouchable jusqu’à la toute fin du mois de septembre, moment où Pau Lopez a inversé la tendance à l’OM, Steve Mandanda doit à présent se contenter d’un rôle de simple doublure de luxe à l’Olympique de Marseille. Et ces derniers temps, Mandanda n’a pas se mettre sous la dent qu’un match de Ligue Europa et de Coupe de France. Une situation qui ne laisserait clairement pas indifférent le portier de l’OM. Selon RMC Sport, Steve Mandanda prévoirait de s’entretenir, accompagné de son représentant, avec Jorge Sampaoli. Et si l’entraîneur de l’OM ne se montrait pas convaincant quant à son rôle et à un changement au niveau de son temps de jeu, le champion du monde tricolore serait susceptible de prendre en considération un départ de l’OM et pourquoi pas dès le mercato hivernal.

Rester à l’OM, prendre part à l’opération maintien de l’ASSE ou rejoindre l’AS Monaco ?