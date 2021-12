Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup de tonnerre pour l'avenir d'Arkadiusz Milik ?

Publié le 24 décembre 2021 à 9h00 par Th.B.

Alors qu’il était jusqu’à peu indiscutable, Arkadiusz Milik peine à s’affirmer sous la méthode Jorge Sampaoli cette saison. Ce qui alerterait certains courtisans du Polonais lorsqu’à l’OM, en raison de la situation financière du club financier, une belle offre serait étudiée…

Pourtant indiscutable à ses débuts en prêt au cours de la deuxième partie de saison avant ses problèmes physiques, Arkadiusz Milik n’a intégré le onze de départ qu’au fil de cet exercice. Et alors que l’effectif tournait relativement bien sans l’international polonais, qui est prêté avec option d’achat automatique à l’OM jusqu’à la fin de la saison, des sérieuses interrogations se sont multipliées au sujet de l’utilisation d’Arkadiusz Milik. Quid de son avenir ? D’après L’Équipe, le principal intéressé n’aurait certainement pas l’intention d’aller voir ailleurs cet hiver. C’est du moins l’information communiquée par le média ces derniers jours.

Les dés ne seraient pas jetés pour Milik…