Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel sera le premier joueur à quitter l'OM cet hiver ?

Publié le 24 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Contraint de vendre cet hiver, l'OM pourrait laisser filer plusieurs afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le départ. Mais lequel partira en premier ?

L'été dernier, l'OM a mené un mercato très actif avec les arrivée de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Cependant, en contre-partie peu de joueurs ont été vendus. Par conséquent, la DNCG continue de surveiller de très près les finances de l'OM qui devra vendre cet hiver afin de renflouer ses comptes. Selon le journaliste de RMC Florent Germain, « Frank McCourt et Pablo Longoria ont vraiment échangé à ce sujet il y a quelques jours quand l’actionnaire américain était encore à Marseille. Et Frank McCourt a redit à Pablo Longoria qu’il sera nécessaire de vendre pour soulager les finances du club, avant d’envisager certaines recrues . » Mais lequel sera vendu en premier ?

Amavi l'indésirable ou Caleta-Car et son importante valeur marchande ?

Dans cette optique, ils sont plusieurs à pouvoir quitter l'OM cet hiver. Duje Caleta-Car, qui possède une importante valeur marchande, suscite l'intérêt de nombreux clubs de Premier League depuis plusieurs mois, tandis que Jordan Amavi, qui n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, sera également poussé au départ. La situation de Steve Mandanda, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Pau Lopez, sera à suivre de près alors que Luis Henrique et Konrad de la Fuente pourraient être prêtés afin de poursuivre leur progression. Enfin, l'OM pourrait également céder Boubacar Kamara afin d'éviter de le voir partir libre à l'issue de la saison.



Selon vous, quel joueur sera le premier à quitter l'OM cet hiver ?