Mercato - OM : Frank McCourt a fait une annonce fracassante à Pablo Longoria !

Publié le 23 décembre 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

De passage à Marseille il y a quelques semaines, Frank McCourt en a profité pour faire passer un message clair à Pablo Longoria au sujet du mercato d'hiver. L'OM devra vendre durant le mois de janvier.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et l'OM sera très attendu compte tenu du fait que les Marseillais ont été très actifs l'été dernier en bouclant au total 11 opérations à savoir celles concernant Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et après un tel recrutement, l'OM devra toutefois renflouer ses caisses et Frank McCourt l'a fait savoir à Pablo Longoria comme l'explique le journaliste de RMC Florent Germain. « Si l’OM aura les moyens de recruter ? Il faudra vendre avant. Vendre, c’est la priorité de l’OM. Il faut rappeler certaines bases, c’est que l’OM est surveillé par la DNCG. (…) D’ailleurs, je vous glisse une petite info. Frank McCourt et Pablo Longoria ont vraiment échangé à ce sujet il y a quelques jours quand l’actionnaire américain était encore à Marseille. Et Frank McCourt a redit à Pablo Longoria qu’il sera nécessaire de vendre pour soulager les finances du club, avant d’envisager certaines recrues », confie-t-il au micro de l' After Foot .

McCourt attend des ventes