Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria contraint de négocier une vente au rabais ?

Publié le 23 décembre 2021 à 18h10 par A.M.

Afin d'éviter un départ libre de Boubacar Kamara en fin de saison, l'OM pourrait envisager une vente de son jeune joueur dès cet hiver. Un prix au rabais pourrait même convenir aux Marseillais.

A l'approche du mercato d'hiver, le cas Boubacar Kamara est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, le contrat du jeune marseillais prend fin en juin prochain. Jorge Sampaoli évoquait d'ailleurs récemment cette situation : « On connait sa situation. On cherche des alternatives en cas de départ, mais s'il y a départ ça serait très difficile pour nous et le club. Après, on ne peut rien à faire face à cette situation. J'espère qu'on va trouver une solution, la meilleure pour lui et le club. Si jamais il doit partir, on sait qu'on doit trouver une solution pour le remplacer . »

Kamara vendu cet hiver ?