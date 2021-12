Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de pression de Sampaoli dans ce dossier brûlant !

Publié le 23 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara pourrait finalement être vendu dès le mercato de janvier pour rapporter des liquidités à son club formateur. Mais Jorge Sampaoli tient un discours très ferme sur ce dossier…

Boubacar Kamara et l’OM, c’est bientôt la fin ? Alors que son contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison et qu’une prolongation ne semble pas du tout à l’ordre du jour, le jeune milieu défensif de 22 ans pourrait finalement se diriger vers un transfert en janvier à en croire les dernières tendances. Seulement voilà, s’il est amené à perdre Kamara cet hiver, Jorge Sampaoli réclame déjà un remplaçant à l’OM et a mis la pression à ce sujet mardi en conférence de presse.

« S’il jamais il doit partir… »