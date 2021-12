Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli lance un avertissement sur le feuilleton Kamara !

Publié le 21 décembre 2021 à 15h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara pourrait être vendu dès le mercato de janvier. Et Jorge Sampaoli, qui craint un départ de son protégé, fait passer un message à sa direction en demandant de pouvoir remplacer Kamara en cas de vente.

Parmi les cas très épineux du moment à l’OM, on note bien sûr l’avenir très incertain de Steve Mandanda qui pourrait envisager un départ, mais également celui de Boubacar Kamara. Le jeune milieu défensif de 22 ans, pur produit du centre de formation de l’OM, arrivera en fin de contrat en juin prochain, et une vente pourrait donc être bouclée en janvier afin de permettre à Pablo Longoria de récupérer un peu de liquidités avec Kamara. Mais Jorge Sampaoli se montre très clair à ce sujet…

« S’il doit partir, on doit trouver une solution pour le remplacer »