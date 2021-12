Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli interpelle Longoria et McCourt pour le mercato !

Publié le 21 décembre 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Désireux de voir débarquer du sang neuf à l’OM au cours du mercato hivernal, Jorge Sampaoli confirme publiquement son envie de recruter en janvier et précise avoir déjà abordé le sujet avec Pablo Longoria ainsi que Frank McCourt.

Ça devrait encore bouger à l’OM cet hiver ! Bamba Dieng et Pape Gueye étant concernés par une éventuelle convocation à la CAN avec le Sénégal, Jorge Sampaoli souhaite pouvoir pallier ces absences temporaires avec de nouvelles recrues pour permettre à l’OM de rester compétitif, et l’entraîneur argentin a fait passer le message ce mardi en conférence de presse au moment d’évoquer le mercato hivernal en interpellant plus que jamais Pablo Longoria et Frank McCourt.

« J’ai parlé au président de cette situation »