Mercato - OM : La priorité hivernale de Sampaoli est dévoilée !

Publié le 21 décembre 2021 à 13h10 par T.M.

Jorge Sampaoli le répète, il estime que son effectif est encore un peu court à l’OM. Et pour cet hiver, l’Argentin aurait déjà identifié ses besoins.

Plus que quelques jours avant l’ouverture du marché des transferts. A partir du 1er janvier, les clubs pourront se renforcer et l’OM devrait profiter de l’occasion. En effet, Jorge Sampaoli réclame encore des recrues après celles qui sont arrivées à l’été. Dernièrement, l’entraîneur de l’OM en avait remis une couche ses besoins, lâchant : « On doit être à la hauteur de ce mercato. Je parle tous les jours avec le président pour savoir comment on peut améliorer l'effectif, identifier les besoins, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. (…) On sait qu'il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus. Il y a ces discussions au quotidien avec les dirigeants au club ».

Sampaoli veut un attaquant !