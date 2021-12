Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a refusé une opération historique l’été dernier !

Publié le 21 décembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Actuellement en discussion avec la direction du PSG pour une prolongation de contrat, Marquinhos aurait pourtant pu connaître une trajectoire bien différente puisque Chelsea avait mis 85M€ sur la table l’été dernier pour le recruter. Mais Leonardo a refusé cette vente, qui aurait pourtant été la plus juteuse de l’histoire du club…

S’il n’a jamais eu aucun mal à faire venir de nouvelles stars au PSG dans son rôle de directeur sportif, Leonardo se retrouve en revanche beaucoup plus en difficulté lorsqu’il s’agit de dégraisser son effectif. Le dirigeant brésilien l’a d’ailleurs volontiers admis dimanche, dans un entretien accordé à Europe 1 : « Moi-même j’ai reconnu que je n’étais pas bon dans les ventes. Il n’y a pas trop d’acheteurs aujourd’hui », a expliqué Leonardo. À ce jour, la plus grosse vente de l’histoire du PSG s’avère être Gonçalo Guedes qui avait été cédé pour 40M€ au FC Valence en 2018, une époque où Leonardo n’était pas encore revenu dans ses fonctions de directeur sportif… Pourtant, il aurait pu faire exploser ce record lors du dernier mercato estival.

Chelsea a mis 85M€ sur la table pour Marquinhos

L’Equipe indique en effet dans ses colonnes du jour que Thomas Tuchel, qui était bien décidé à faire venir Marquinhos à Chelsea, aurait proposé pas moins de 85M€ au PSG pour le défenseur central brésilien. Mais le Qatar n’a pas mis longtemps à repousses cette offensive du club anglais, bien déterminé à conserver son capitaine alors que Tuchel, de son côté, rêvait d’un trio Marquinhos-Thiago Silva-Antonio Rüdiger qu’il avait déjà souhaité composer lorsqu’il était entraîneur du PSG. Et qu’en est-il aujourd’hui ' RMC Sport a annoncé en novembre que des négociations avaient été entamées en coulisses pour prolonger le contrat actuel de Marquinhos qui court jusqu’en juin 2024, et Leonardo a confirmé cette tendance la semaine dernière lors d’une conférence organisée à La Sorbonne : « Marquinhos va rester à vie. Il ne veut pas partir ». En clair, Chelsea n’a plus aucune chance de pouvoir atteindre le Brésilien, mais pourrait finalement jeter son dévolu sur un autre cadre du PSG…

Et maintenant, au tour de Kimpembe ?

En effet, toujours selon les révélations de L’Equipe, Thomas Tuchel ciblerait un autre défenseur parisien en la personne de Presnel Kimpembe, d’autant que l’international français serait en pleine interrogation quant à son avenir au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il ne serait pas forcément emballé par la tournure du projet et l’ambiance en interne, ce qui pourrait l’inciter à aller relever un nouveau challenge en Premier League alors qu’il n’a jamais évolué dans une autre équipe que le PSG. Reste désormais à savoir si Leonardo sera disposé à voir partir Kimpembe l’été prochain, et si son prix de vente permettra de battre le record actuellement détenu par Gonçalo Guedes.