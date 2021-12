Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire n’aide pas Leonardo avec Mbappé !

Publié le 21 décembre 2021 à 10h15 par A.C.

A seulement quelques mois de la fin de son contrat, le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain semble être devenu inévitable.

Peut-on encore croire à une prolongation de Kylian Mbappé ? Il ne reste plus que quelques jours et la star française pourra légalement négocier avec d’autres clubs, notamment le Real Madrid, qui semble l’attendre patiemment. Pourtant, le Paris Saint-Germain assure garder confiance, comme il l’a fait savoir par le biais de Leonardo. « Nous avons toujours eu un rapport très direct avec sa famille » a récemment expliqué le directeur sportif du PSG, au micro d’ Europe 1 . « On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois ». Les différentes indiscrétions sur le sujet ne poussent toutefois pas à l’optimisme.

Une guerre de clans qui semble refroidir Mbappé