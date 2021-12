Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme prise de position des joueurs du PSG sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 21 décembre 2021 à 8h15 par T.M.

Ce lundi soir, Kylian Mbappé fêtait son anniversaire en compagnie de plusieurs de ses coéquipiers du PSG. L’occasion pour eux de lui envoyer un message sans équivoque sur son avenir…

L’avenir de Kylian Mbappé fait encore et toujours parler. Si le Français est finalement resté au PSG après son transfert avorté à l’été, un départ pourrait finalement intervenir d’ici peu. En fin de contrat, Mbappé pourra négocier avec le Real Madrid notamment dès le 1er janvier. A moins qu’il ne prolonge avec le PSG. Leonardo l’a fait savoir, le club de la capitale a toujours espoir de conserver son joyau. Et au sein du vestiaire de Mauricio Pochettino, on espère également voir Kylian Mbappé parapher un nouveau contrat.

Une prolongation jusqu’en 2050 !