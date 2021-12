Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet attaquant de Dupraz affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 21 décembre 2021 à 7h00 par D.M.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à l'ASSE, Ignacio Ramirez n'a pas caché son envie d'évoluer aux côtés de son frère, actuellement sous contrat avec le Club Nacional en Uruguay.

Mis de côté par Claude Puel, Ignacio Ramirez espère enfin se montrer sous les ordres de Pascal Dupraz. Prêté par Liverpool FC Montevideo à l’ASSE jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant uruguayen n’a pas caché que sa situation était compliquée. « Je n'ai jamais eu la possibilité d'enchaîner, ce dont un attaquant a besoin pour pouvoir s'imposer et marquer des buts. J'ai entendu les rumeurs provenant de Nacional, c'est une fierté, ce que je veux c'est jouer et me sentir important », lance-t-il au micro de la radio uruguayenne Sport 890 . Et une arrivée au Club Nacional est loin d’être exclue pour Ignacio Ramirez.

Ramirez souhaite jouer avec son frère