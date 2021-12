Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un attaquant met un gros coup de pression à Dupraz pour son avenir !

Publié le 20 décembre 2021 à 19h10 par A.M.

Prêté l'été dernier à l'ASSE, Ignacio Ramirez a très peu joué sous les ordres de Claude Puel et espère désormais que cela va changer avec Pascal Dupraz.

L'été dernier, l'ASSE a attendu les dernières seconde du mercato afin de boucler son unique recrue estivale à savoir Ignacio Ramirez. L'attaquant uruguayen a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance du Liverpool FC Montevideo, mais Claude Puel n'a jamais semblé compter sur lui puisqu'il n'a été titularisé qu'une seule fois pour un total famélique de 123 minutes de jeu. Par conséquent, Ignacio Ramirez commence à s'impatienter et espère que l'arrivée de Pascal Dupraz sur le banc de l'ASSE permettra d'inverser la tendance.

Ramirez veut jouer !