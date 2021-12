Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta ne lâche rien pour ce joueur de Guardiola !

Publié le 20 décembre 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait fait du recrutement de Ferran Torres une priorité, le club catalan pousserait en coulisses pour l’arracher à Manchester City.

En quête de renforts dans de nombreux secteurs, le FC Barcelone semble avoir décidé de s’activer en premier lieu sur son attaque. En effet, le club catalan est annoncé avec grande insistance sur les traces de Ferran Torres, lui qui aurait été érigé comme la grande priorité en matière de recrutement pour renforcer le secteur offensif de l’équipe entrainée par Xavi. Seulement voilà, Manchester City n’est pas prêt à le laisser filer à n’importe quelle condition, et c’est pourquoi les négociations traînent en longueur depuis maintenant plusieurs semaines.

Barcelone offre 50 M€, Manchester City demande 60 M€

Seulement voilà, malgré cela, le FC Barcelone ne compte pas abandonner le dossier, loin de là même ! En effet, sur son compte Twitter, Fabrizio Romano explique que le club catalan pousse en coulisses afin de trouver un accord avec l’écurie entrainée par Pep Guardiola. Tandis qu’un accord aurait d’ores et déjà été trouvé entre le Barça et Ferran Torres, 10 M€ sépareraient toujours le FC Barcelone et Manchester City, l’offre étant de 50 M€ quand la demande se situerait à 60 M€. À voir si un terrain d’entente peut être trouvé entre les deux clubs.