Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant est sur le point d'être réglé au Barça !

Publié le 20 décembre 2021 à 15h00 par La rédaction

Grande révélation du FC Barcelone cette saison, Gavi fait le bonheur du club catalan. Joan Laporta aimerait le prolonger pour l'inclure dans un projet à long terme et le dossier serait en train de sérieusement chauffer.

Sur cette première partie d’exercice 2021-2022, le FC Barcelone fait face à de nombreuses difficultés, tant sur le plan sportif qu’économique. Néanmoins, le Barça arrive tout de même à trouver quelques satisfactions au sein de son effectif, à l’instar de Gavi. À seulement 17 ans, le jeune milieu de terrain s’est rapidement imposé dans l’entrejeu du club catalan, d’abord sous Ronald Koeman puis sous Xavi. Ses bonnes prestations lui ont d’ailleurs valu ses premières sélections avec la Roja de Luis Enrique. De ce fait, les dirigeants blaugrana souhaiteraient prolonger le contrat de Gavi comme ils l’ont fait avec Pedri et Ansu Fati plus tôt cette saison. Et le dossier chaufferait de plus en plus.

Ce n’est qu’une question de temps pour la prolongation de Gavi