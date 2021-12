Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino... Leonardo a menti !

Publié le 20 décembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que Leonardo ait démenti les contacts avec Zinedine Zidane, Daniel Riolo met les choses au clair et assure que le directeur sportif du PSG a menti. Le Qatar a bien discuté avec l'ancien numéro 10 des Bleus selon le journaliste.

Depuis le début de saison, l'avenir de Mauricio Pochettino semble s'inscrire en pointillés au PSG. Et pour cause, entre les rumeurs l'envoyant à Tottenham et à Manchester United, ainsi que l'absence de cohérence tactique, le club de la capitale n'exclut pas l'idée de se séparer de son entraîneur, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Il faut dire que du côté de Doha, le rêve a toujours été d'attirer Zinedine Zidane, libre depuis son départ de l'équipe de France. Selon nos informations, l'entourage du technicien français, à commencer par son conseiller historique Alain Migliaccio, fait même le forcing pour qu'il accepte de s'asseoir sur le banc du PSG. D'après Le Parisien , une rencontre aurait même récemment eu lieu dans un hôtel de la capitale entre les dirigeants du PSG et Zinedine Zidane. Mais face aux rumeurs qui s'intensifient, Leonardo a toutefois tenu à démentir. « Nous n’avons jamais contacté ni (Zinédine) Zidane, ni aucun autre entraîneur. Avec (Thomas) Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n’avions pas échangé avec un autre. Nous n’avons jamais contacté Zidane », lance le directeur sportif du PSG au micro d' Europe 1 .

Riolo l'affirme, Leonardo a menti pour Zidane