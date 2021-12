Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'enflamme pour deux grosses recrues du mercato !

Publié le 20 décembre 2021 à 13h45 par H.G.

Alors que le PSG s’est attaché les services de Gianluigi Donnarumma et d’Achraf Hakimi cet été, Leonardo ne cache pas sa fierté d’avoir réalisé ces deux gros coups.

Le recrutement du PSG cet été fut diversifié. En effet, si le club de la capitale a enrôlé des vétérans ayant déjà tout gagné, à savoir Leo Messi et Sergio Ramos, il a aussi frappé deux gros coups en s’attachant les services des jeunes Achraf Hakimi et Gigio Donnarumma. Le premier a été recruté contre 60 M€ auprès de l’Inter, tandis que le second est arrivé dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat à l’AC Milan. Et clairement, Leonardo n’est pas peu fier de ces deux arrivées dans l’effectif du PSG !

« Le meilleur latéral droit du monde et le meilleur gardien »