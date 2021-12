Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle étape décisive dans le feuilleton Cavani !

Publié le 20 décembre 2021 à 13h00 par G.d.S.S.

Annoncé de plus en plus proche d’une arrivée au FC Barcelone cet hiver, Edinson Cavani aurait déjà trouvé un accord de principe avec le club catalan. Et il ne manque plus que le feu vert de Manchester United…

Plus que jamais en quête d’un gros renfort en attaque avec le départ à la retraite prématuré de Sergio Agüero, victime de problèmes cardiaques, le FC Barcelone semble avoir fait d’Edinson Cavani sa grande priorité du mercato hivernal. L’ancien buteur du PSG, qui n’a plus que six mois de contrat avec Manchester United, semble se rapprocher de jour en jour du Barça, et ce feuilleton est même en train de prendre un tournant décisif.

Cavani a donné son accord à Barcelone