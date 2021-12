Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il raison de croire encore à la prolongation de Mbappé ?

Publié le 20 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce dimanche, Leonardo a réaffiché sa volonté de prolonger Kylian Mbappé, libre à l’issue de la saison. Mais d’après vous, le directeur sportif du PSG a-t-il raison de croire en ses chances ?

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé ne semble toujours décidé à vouloir prolonger son contrat. Désireux de partir lors du dernier mercato estival, l’attaquant français avait été retenu par le PSG, qui espère désormais parvenir à un accord avec sa star, alors que le Real Madrid se tient prêt à passer à l’action. La tâche du club parisien s’annonce toutefois très difficile, puisque les discussions entre le Real Madrid et Kylian Mbappé pourraient s’intensifier dès le début de l’année 2022, lorsque le joueur sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Malgré tout, Leonardo souhaite croire en ses chances dans ce dossier.

« La prolongation de Mbappé ? J’y crois »