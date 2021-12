Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à tenter le coup pour Haaland ? La réponse de Laporta

Publié le 20 décembre 2021 à 19h15 par D.M.

Interrogé sur la piste Erling Haaland et sur une possible arrivée de l'international norvégien au FC Barcelone, Joan Laporta a lâché une réponse lourde de sens.

Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, Erling Haaland ne devrait pas aller au terme de son contrat. Agé de 21 ans, l’international norvégien a de grandes chances de changer d’air à la fin de la saison comme l’avait confirmé son agent Mino Raiola. Les plus grandes équipes européennes suivent sa situation comme le Real Madrid ou encore le PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. Interrogé à nouveau sur l’avenir d’Haaland, l’agent n’a pas, non plus, fermé la porte à un départ vers le FC Barcelone, en proie pourtant à de grosses difficultés financières. « Haaland peut-il attendre à Barcelone ? Haaland peut attendre tout le monde. Nous n’avons pas d’accord préalable avec aucun club » a confié Raiola.

Laporta vend la mèche pour Haaland ?

Mais le FC Barcelone a-t-il les moyens financiers de s’offrir Erling Haaland à la fin de la saison et de payer son salaire ? La question a été posée ce lundi par des journalistes à Joan Laporta, président du club catalan. Le dirigeant n’a pas apporté de réponse claire, mais s’est contenté de sourire et de lever le pouce en l’air, en signe d’approbation. Pour rappel, Joan Laporta se serait entretenu avec Mino Raiola à Turin récemment afin notamment d’aborder le sujet Haaland.