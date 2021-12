Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale à prévoir pour Erling Haaland ?

Publié le 20 décembre 2021 à 15h45 par La rédaction

Alors qu'Erling Haaland serait envisagé par le PSG comme le successeur de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier, le Borussia Dortmund ne voudrait pas voir partir sa pépite norvégienne à n'importe quel prix.

L’été dernier, le PSG a pris la décision de conserver Kylian Mbappé malgré sa situation contractuelle. Désormais, le club de la capitale n’est plus à l’abri de voir sa star partir libre à l’issue de la saison, son contrat arrivant à son terme en juin prochain. De ce fait, même si elle a toujours espoir de voir l’international tricolore prolonger, la direction parisienne scruterait le marché des transferts à la recherche d’un potentiel successeur pour Kylian Mbappé. Et comme le10sport.com avait pu vous le révéler en août dernier, Erling Haaland serait l’une des priorités de Leonardo en cas de départ du numéro 7 du PSG. Néanmoins, le Borussia Dortmund pourrait rendre le transfert plus compliqué que prévu.

Dortmund veut tirer un gros bénéfice de la vente de Haaland