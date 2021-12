Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Mbappé se complique pour Leonardo !

Publié le 20 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Devant se pencher sur la succession de Kylian Mbappé au PSG, Leonardo n’a pas reçu de très bons messages à ce sujet.

Au PSG, on garde espoir de prolonger Kylian Mbappé. Néanmoins, avoir avoir voulu quitter le club de la capitale à l’été, le Français pourrait bien attendre la fin de son contrat pour enfin pouvoir rejoindre le Real Madrid. Cela serait alors un coup dur pour le PSG qui devra s’activer pour oublier Mbappé. Pour cela, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont en haut de la liste parisienne. Pour autant, l’avenir du Norvégien et du Polonais pourrait plutôt s’écrire loin du PSG.

Le PSG va devoir revoir ses plans ?