Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a des grands rendez-vous à gérer en janvier !

Publié le 20 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Au PSG, la gestion des jeunes fait énormément parler. Alors que les cas d’Edouard Michut et de Xavi Simons sont au coeur des discussions, Leonardo va devoir régler cela dans les prochaines semaines.

Aujourd’hui, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation de France et d’Europe, en témoignent les performances du club de la capitale en Youth League. Menée par Xavi Simons et Edouard Michut, la bande de Zoumana Camara fait forte impression et tous ces joueurs sont appelés à avoir un avenir brillant. Au PSG ? Rien n’est moins sûr étant donné la difficulté à se faire une place parmi les stars parisiennes. Mais malgré cela, la gestion de Pochettino avec ces jeunes laisse à désirer et cela pourrait bien en amener certains à aller voir ailleurs. A moins que Leonardo réussisse à inverser la tendance…

Tout va se jouer en janvier !