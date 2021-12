Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une alternative à Pochettino encore loin d’être évidente…

Publié le 19 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que certains aimeraient voir Zoumana Camara à la place de Mauricio Pochettino au PSG, le principal intéressé refuse d’y penser pour l’instant.

Ancien joueur du PSG, Zoumana Camara s’est ensuite reconverti au sein du club de la capitale. Désormais, il est à la tête des U19 avec qui il réalise un excellent travail. Menant d’une main de maitre les Xavi Simons ou encore Edouard Michut, Camara voit d’ailleurs sa cote de popularité grimper en flèche. De quoi en faire aux yeux de certains une option crédible pour le banc de l’équipe première en lieu et place de Mauricio Pochettino.

« Il faut prendre son temps »