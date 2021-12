Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a-t-il vendu la mèche pour son avenir ? La réponse !

Publié le 15 décembre 2021 à 1h15 par La rédaction

Pochettino a apporté des éléments en conférence de presse amenant à penser qu’il se projetait bien au-delà du mercato hivernal. Que faut-il en penser ? Analyse.

En conférence de presse dimanche soir après la victoire contre Monaco, Mauricio Pochettino a une nouvelle fois tenu des propos visant à indiquer qu’il se projetait bel et bien dans le futur avec le PSG, bien au-delà du mois de janvier : « Je suis satisfait de l’équilibre de l’équipe. Au niveau des résultats, le bilan est très positif, mais on doit s’améliorer au niveau du rendement. Les phases d’amélioration sont difficiles à transcrire en pourcentage ou en chiffre. Les paliers sont proches les uns des autres. Nous sommes une équipe spéciale, avec des caractéristiques données. On s’améliore et pour être une équipe en condition pour se battre pour de grandes choses, on doit continuer à le faire. Avec le talent que l’on l’a, on est considéré comme une grande équipe. Si l’on continue à s’améliorer, on pourra arriver dans les meilleures conditions en février et mars pour attaquer les matchs décisifs de Ligue des Champions. Il reste beaucoup de matchs capables de nous donner de la confiance entre-temps. Je crois qu’il y a eu beaucoup de choses positives aujourd’hui. J’ai vu de bons moments de jeu, beaucoup de bonnes passes longues, des espaces réduits derrière aussi bien par les défenseurs que par ceux devant et une équipe compacte. On a fait beaucoup de choses positives. Il nous manque de pouvoir les maintenir dans le temps. Mais aucune équipe en Europe ne peut maintenir un rendement élevé pendant 90 minutes. Je suis satisfait et on va continuer à s’améliorer ». Que faut-il en penser ?

Cela ne change rien

Sur le fond, cela ne change pas grand-chose. Depuis la signature de Rangnick à Manchester, il est clair que Pochettino n’a pas de réelles perspectives si ce n’est de poursuivre à Paris. Il est donc tout à fait normal qu’il se projette avec le PSG. De surcroit, ces déclarations ne changent en rien les éventuelles intentions de la direction du club parisien. Si cette dernière parvient à trouver un accord avec Zidane pour une signature cet hiver, il apparaît clair qu’elle validera le changement d’entraîneur, indépendamment de la position du coach argentin.