Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros départ se complique sérieusement !

Publié le 15 décembre 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait se séparer de Samuel Umtiti cet hiver, rien n’aurait véritablement avancé avec l’une des pistes annoncées dans la presse dernièrement.

Depuis 2018, Samuel Umtiti n’est plus que l’ombre de lui-même en raison de ses pépins physiques à répétition. Et désormais, le défenseur français n’entre plus du tout dans les plans du FC Barcelone qui aimerait donc se séparer de lui ainsi que son salaire colossal. C’est pourquoi l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais sera poussé vers la sortie au cours de la prochaine fenêtre hivernale des transferts. Dans cette optique, le nom de Samuel Umtiti a récemment été lié à Benfica, club qui avait déjà songé à s’attacher ses services par le passé.

Pas de négociations entre le Barça et Benfica pour Samuel Umtiti

Mais rien ne serait véritablement avancé si l’on en croit les informations dévoilées par le journaliste Pedro Sepúlveda, qui explique qu’il n’y a actuellement aucune négociation entre le FC Barcelone et Benfica pour Samuel Umtiti. Son salaire resterait le principal problème dans l’optique de son arrivée au sein du club portugais. De son côté, Fabrizio Romano explique que le Barça espère trouver une solution pour Samuel Umtiti et Philippe Coutinho au cours du mois de janvier et qu’il travaille sur la chose. À suivre donc...