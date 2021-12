Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste à 0€ interpelle Xavi et Laporta pour débarquer au Barça !

Publié le 14 décembre 2021 à 20h30 par B.C.

Formé au FC Barcelone, André Onana est actuellement dans sa dernière année de contrat avec l’Ajax Amsterdam et quittera les Pays-Bas à l’issue de la saison. Dans le viseur de l’Inter Milan et du Barça, le portier camerounais ouvre grand la porte à son ancien club.

Après l’arrivée de Xavi sur le banc de touche, le FC Barcelone entend procéder à de grands changements dans les prochains mois, et ce malgré ses problèmes financiers. Joan Laporta a donc l’intention de miser sur des joueurs libres ou en difficulté dans leur club, tout en envisageant le départ de plusieurs cadres afin de renflouer les caisses. À en croire la presse espagnole, Marc-André ter Stegen n’apparaîtrait plus comme un intransférable aux yeux des dirigeants en cas d’offre conséquente, et pour le remplacer, ou apporter de la concurrence à ce poste, le Barça aurait déjà une idée en tête. En effet, André Onana serait très apprécié en interne, d’autant que le portier camerounais est libre de s’engager dans le club de son choix à l’issue de la saison. Interrogé ce mardi par le quotidien Sport , le joueur de l’Ajax Amsterdam reconnaît d’ailleurs qu’il serait prêt à faire son retour en Catalogne, lui qui a été formé au FC Barcelone.

Si le Barça est mon premier choix ? Évidemment, c’est ma maison et j’y ai grandi »