Mercato - Barcelone : De Jong, première victime XXL de la révolution Xavi ?

Publié le 14 décembre 2021 à 15h00 par A.C.

Arrivé en 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong pourrait bien quitter le FC Barcelone au cours des prochains mois.

La crise fait rage au FC Barcelone, qui se retrouve dans une situation catastrophique, tant sur le plan sportif que sur le plan économique. Cet été, le club a d’ailleurs été contraint de sacrifier Lionel Messi et Antoine Griezmann pour stabiliser les comptes... mais cela est loin d’être terminé, puisque les dirigeants ont clairement annoncé vouloir réduire la masse salariale cet hiver. Un autre gros nom pourrait donc être sacrifié avec Frenkie de Jong, qui est pourtant un titulaire indiscutable au Barça.

Pas de place pour De Jong dans le Barça de Xavi