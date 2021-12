Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette précision colossale sur le feuilleton Frenkie de Jong !

Publié le 14 décembre 2021 à 10h00 par A.D.

Eliminé de la Ligue des Champions, le FC Barcelone serait dans une situation d'autant plus critique sur le plan économique. Dans cette optique, le club catalan pourrait faire un grand ménage en janvier et accepter de laisser filer Frenkie de Jong. Annoncé parmi les clubs intéressés par le milieu de terrain néerlandais, Manchester United n'aurait pas encore bougé ses pions sur ce dossier.

Alors qu'il ne disputera pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone serait plus que jamais dans le rouge financièrement. Ainsi, Joan Laporta pourrait être contraint de se débarrasser d'un grand nombre de joueurs en janvier pour rééquilibrer ses comptes. Pour mener à bien cette mission, le président du Barça pourrait se séparer de Frenkie de Jong, qui pourrait rapporter environ 100M€ selon The Transfert Window Podcast . Interrogé sur l'avenir de son fils, John de Jong a fait clairement comprendre que les prétendants ne manquaient pas. « Bayern Munich ou Manchester United ? Le temps est horrible là-bas... Je sais que Barcelone a besoin d'argent et qu'une grosse offre pour Frenkie pourrait l'aider, mais je ne vois pas ce qui se passe. Quoique... les 5 meilleurs clubs européens ont tous appelé » , a-t-il précisé à AD ce lundi.

Manchester United ne serait pas passé à l'action pour Frenkie de Jong