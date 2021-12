Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola a lâché une bombe pour Haaland !

Publié le 14 décembre 2021 à 14h45 par T.M.

Alors que tout le monde s’interroge sur le futur club d’Erling Braut Haaland, Mino Raiola aurait donné un énorme indice sur la préférence du Norvégien.

Ces dernières heures, Erling Braut Haaland fait énormément parler de lui en Espagne. Non pas pour une arrivée au Real Madrid, mais plutôt au FC Barcelone. En effet, ce lundi, en marge de la remise du trophée du Golden Boy à Pedri, Joan Laporta a profité du voyage en Italie pour rencontrer Mino Raiola. Et le principal sujet de discussion a été un certain Erling Braut Haaland. Actuellement, l’attaquant du Borussia Dortmund est au coeur de toutes les convoitises. Le Barça a donc avancé de nouveaux pions pour Haaland et la réponse serait plutôt positive.

Le Barça en tête ?