Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Laporta a un plan pour souffler Haaland au Qatar !

Publié le 14 décembre 2021 à 1h00 par A.C.

Joan Laporta et le FC Barcelone ont décidé de se joindre à la course à Erling Haaland, attaquant du Borussia Dortmund qui fait saliver l'Europe entière.

Ou jouera Erling Haaland la saison prochaine ? Les débats battent leur plein concernant l'avenir de l'attaquant du Borussia Dortmund, qui devrait voir une clause de départ de 75M€ s'activer dès le mois de juin prochain. Dès aout dernier, nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain pense à lui pour remplacer Kylian Mbappé, mais la liste des clubs intéressés semble interminable. Le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League voudraient tenter leur chance, mais le PSG a vu récemment le FC Barcelone commencer à tâter le terrain pour Haaland.

Le Barça y croit pour Haaland

D'après les informations de Gerard Romero, au sein du FC Barcelone on veut y croire pour Erling Haaland. Le journaliste espagnol explique que Joan Laporta voudrait revenir sur ses pas et finalement accepter l'accord avec le fonds d'investissement CVC, initialement refusé. Ajoutez à cela l'arrivée de nouveau sponsors, qui auraient donc rebooster le Barça face à la concurrence du PSG et des autres grands d'Europe. D'ailleurs, le président Laporta aurait été aperçu en compagnie de son agent Mino Raiola ce lundi...