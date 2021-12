Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Mbappé, Leonardo devra mettre le prix…

Publié le 13 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Afin d’oublier Kylian Mbappé dont le contrat expirera en juin prochain, le PSG se lancerait dans une bataille royale dans le dossier Erling Braut Haaland. Et en parallèle, il faudrait que le PSG débourse une somme totale de 260M€ pour attirer l’attaquant du Borussia Dortmund.

« Erling Haaland franchira la prochaine étape. Bayern, Real, Barça, City, ce sont les grands clubs où il peut aller. Nous savions tous, aussi Dortmund, que le moment viendrait. (…) Il y a de grandes chances qu'il parte cet été ». Voici le témoignage que Mino Raiola livrait en à Sport1 à l’occasion d’un entretien publié vendredi par le média. Certes, le PSG n’est pas sorti de la bouche de l’agent d’Erling Braut Haaland. Cependant, Raiola s’est rattrapé par le biais d’un communiqué quelques heures plus tard en faisant part du fait que Haaland rejoindrait un club faisant partie du top 15 européen l’été prochain, moment où sa clause libératoire de 75M€ sera effective, ou lors du mercato estival de 2023. Le10sport.com vous révélait en août dernier que le PSG compte sur Haaland pour oublier Kylian Mbappé qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison afin de rejoindre le Real Madrid par l’intermédiaire de son statut d’agent libre.

Le PSG s’embarquerait dans une opération à 260M€ pour Haaland !