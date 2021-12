Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola pose une condition à 55M€ pour Erling Haaland !

Publié le 13 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

D’ici la fin de la saison, l’identité du futur club d’Erling Braut Haaland pourrait être dévoilée. Et si le PSG aimerait aller au bout de ses idées avec l’avant-centre du BvB, il lui faudra verser une commission de 55M€ à son agent Mino Raiola.

Ces derniers jours, il était impossible de passer à côté d’une déclaration de Mino Raiola concernant le feuilleton Erling Braut Haaland. À l’occasion d’une interview accordée à Sport1 publiée en deux parties, la première jeudi et la deuxième vendredi, l’agent de l’attaquant du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en juin 2024 et disposant d’une clause libératoire de 75M€ effective l’été prochain, revenait sur le transfert d’Haaland au BvB et sur son avenir qui pourrait s’écrire dans un top 15 européen comme il l’a fait savoir par le biais d’un communiqué samedi. Le PSG n’a jamais été spécifiquement cité par Raiola, néanmoins, le10sport.com vous assurait en août dernier que le Paris Saint-Germain pensait déjà à Haaland dans le cadre d’un départ de Kylian Mbappé à l’issue de son contrat, soit l’été prochain.

Raiola réclame une commission de 55M€ !