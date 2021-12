Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Haaland !

Publié le 12 décembre 2021 à 13h15 par H.G.

Alors que le PSG s’intéresse à Erling Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, deux autres clubs seraient prêts à entrer dans la course à sa signature.

Le départ de Kylian Mbappé semble ne plus faire le moindre doute. En fin de contrat le 30 juin, l’international français n’a toujours pas ouvert la porte à l’idée d’une prolongation de son bail. En conséquence, le PSG ne va avoir d’autre choix que de se pencher sur sa succession, pendant que son attaquant de 22 ans prendra vraisemblablement la route d’un transfert libre vers le Real Madrid. Dans ce contexte, nous vous avons révélé l’été dernier que le PSG fait partie des prétendants à la signature d’Erling Haaland. Cependant, Paris n’est pas seul sur ce dossier, le Real Madrid et le FC Barcelone étant notamment fréquemment annoncés sur ses traces.

Manchester City et le Bayern Munich entrent dans la danse !