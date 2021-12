Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp ferait une fleur à Leonardo pour l’après-Mbappé !

Publié le 12 décembre 2021 à 0h15 par Th.B.

Alors que le PSG pense à Erling Braut Haaland pour oublier Kylian Mbappé, Liverpool ne serait plus sur le coup pour l’attaquant du Borussia Dortmund. Explications.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le PSG songe notamment à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le confiait en exclusivité le 25 août dernier. Néanmoins, il se pourrait d’autres grands noms du football européen prennent le PSG de vitesse dans la course à l’attaquant du Borussia Dortmund. Et son agent Mino Raiola en a notamment cité quatre d’entre eux pour Sport1 vendredi avant de revenir sur ses propos ce samedi en expliquant qu’ils n’étaient que des exemples. « Il peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City - ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United ». Cependant, bien que Liverpool n’ait pas été une option prononcée par Raiola, le club de la Mersey ne serait pas un danger pour le PSG.

Liverpool se serait retiré de la bataille pour Haaland !