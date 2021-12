Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski... Leonardo s'active pour remplacer Mbappé !

Publié le 11 décembre 2021 à 18h10 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé serait assuré de quitter le PSG, Leonardo aurait bougé ses pions pour le remplacer. Après avoir coché les noms d'Erling Haaland, Robert Lewandowski et de Karim Adeyemi, entre autres, le directeur sportif du PSG aurait déjà contacté certains joueurs de sa short-list.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà tout prévu pour la succession de Kylian Mbappé. Alors que le numéro 7 parisien pourrait quitter le club librement et gratuitement le 1er juillet, Leonardo a déjà identifié ses priorités pour le remplacer. D'après nos informations du 25 aout, Erling Haaland est la grande priorité du directeur sportif du PSG. Et en cas d'échec sur ce dossier, Robert Lewandowski serait considéré comme un plan B. Alors qu'il aurait également identifié d'autres profils pour l'après-Mbappé, Leonardo serait déjà passé à l'action.

Leonardo a déjà contacté des attaquants pour l'après-Mbappé