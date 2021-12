Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bayern, Real Madrid... L'avenir d'Erling Haaland déjà tracé ?

Publié le 11 décembre 2021 à 15h15 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland devra bientôt faire un choix sur son avenir, avec notamment le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone et Manchester City prêts à l’accueillir les bras ouverts.

Avec Kylian Mbappé, il est celui qui est appelé à dominer la planète football au cours des dix prochaines années. Le talent d’Erling Haaland est indéniable et si le Borussia Dortmund a réussi à le garder l’été dernier, les choses deviendront très compliquées à la fin de la saison. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain le suit de près, mais Haaland a également tapé dans l’œil des plus grands clubs d’Europe, comme le Real Madrid et Manchester City. Les Madrilènes rêveraient d’ailleurs d’un incroyable duo formé par le Norvégien et Mbappé, dont l’arrivée fait de moins en moins de doutes.

Haaland rêve lui aussi du Real Madrid, mais...

L’intérêt est réciproque. D’après les informations de Guillem Balague, le Real Madrid serait la destination rêvée par Erling Haaland. Ce dernier voudrait absolument jouer sous les couleurs du club madrilène un jour, mais cela pourrait bien arriver plus tard dans sa carrière. Balague évoque en effet un possible passage d’Haaland par le Bayern Munich, avant de filer vers le Real Madrid. Attention, puisque Robert Lewandowski avait également tracé la même feuille de route... mais à 33 ans il est toujours en Bavière.