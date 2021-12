Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les propos de Raiola ont de quoi inquiéter Leonardo pour Haaland…

Publié le 11 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Pensant à Erling Braut Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait toutefois ne pas être dans la course pour le buteur du Borussia Dortmund.

N’étant visiblement pas parti pour prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé devrait faire ses valises à l’issue de la saison. Un départ colossal que Leonardo devra alors pallier. Et pour cela, comme le10sport.com vous l’avait révélé, le nom d’Erling Braut Haaland est coché à Paris. Aujourd’hui au Borussia Dortmund, le Norvégien sera disponible pour 75M€ à l’été 2022 en raison d’une clause libératoire dans son contrat. Une énorme opportunité à saisir pour le PSG. Mais le club de la capitale a-t-il réellement ses chances ?

Le PSG oublié !