Mercato - PSG : Mino Raiola lâche ses vérité sur le feuilleton Haaland !

Publié le 10 décembre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que la question de l’avenir d’Erling Haaland occupe une grande partie de l’attention des médias en vue de l’été prochain, Mino Raiola a effectué un point sur la situation de son client.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ du Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert libre. En effet, dans moins d’un mois, l’international français de 22 ans sera libre de signer un contrat avec le Real Madrid en vue de l’été prochain, club qu’il désirait rejoint l’été dernier avant d’être retenu par le club parisien. La seule solution pour éviter cela serait que le Champion du monde 2022 consente à parapher un nouveau contrat au PSG, mais cela n’est clairement pas la tendance. De ce fait, la direction parisienne n’a d’autre choix que de commencer à travailler sur sa succession, et c’est dans cette optique que nous vous avons révélé sur le10sport.com l’intérêt du PSG à l’égard d’Erling Haaland. Cependant, Paris est loin d’être le seul club intéressé par le Norvégien, et Mino Raiola l’a bien rappelé au moment de faire un point sur la situation de son client ce vendredi.

« Il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été »