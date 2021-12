Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir d’Arkadiusz Milik est déjà tracé !

Publié le 10 décembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 10 décembre 2021 à 11h40

Recruté par l’OM sous la forme d’un prêt de 18 mois assorti d’une option d’achat en janvier 2021, Arkadiusz Milik s’est rapidement imposé comme un élément fort du projet McCourt. Et en dépit des nombreuses rumeurs, le buteur polonais sera bien transféré au sein du club phocéen l’été prochain…

Longtemps en quête de son fameux grand attaquant alors que les échecs se sont enchainés depuis le début du projet McCourt avec Kostas Mitroglou, Valère Germain, Mario Balotelli ou encore Dario Benedetto, l’OM semble avoir enfin trouvé son bonheur ces derniers mois avec Arkadiusz Milik. Arrivé il y a près d’un an en provenance de Naples, dans le cadre d’un prêt de 18 mois assorti d’une option d’achat, le buteur polonais s’est montré relativement énigmatique au sujet de son avenir, d’autant qu’il n’a cessé de faire l’objet de spéculations ces derniers mois : « Combien de temps je m’imagine jouer ici ? Pour le moment, je n’y pense pas. J’ai un contrat avec Marseille. Je suis heureux ici, et je ne pense vraiment pas à ça », avait notamment indiqué Milik en novembre dernier au micro de Prime Video. Pourtant, dans l’esprit de l’OM, ce cas n’est absolument pas un sujet…

Longoria est catégorique pour Milik