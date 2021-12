Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli confirme la tendance pour Arkadiusz Milik !

Publié le 10 décembre 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Malgré son manque global d’efficacité depuis son retour de blessure et certaines spéculations faisant état d’un possible départ de l’OM, Arkadiusz MIlik entre toujours dans les plans de Jorge Sampaoli comme l’a assuré le technicien argentin.

Tombeur du Lokomotiv Moscou jeudi soir au Vélodrome (1-0), l’OM a donc validé son ticket pour l’Europa Conference League. Arkadiusz Milik a inscrit l’unique but de cette rencontre, répondant ainsi de la meilleure des manières à certaines critiques dont il faisait l’objet pour son manque d’efficacité depuis son retour de blessure. D’ailleurs, interrogé en début de semaine dans les colonnes de L’Equipe, Pablo Longoria avait fixé l’avenir de Milik : « On a toujours parlé de l’opération Milik comme d’une opération compliquée. Mais c’est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l’OM », avait confié le président de l’OM, assurant donc que l’international polonais, prêté par Naples, serait bien recruté définitivement en 2022. Et Sampaoli approuve…

« On a toujours confiance en lui »