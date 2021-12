Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un gros départ en interne ? La réponse !

Publié le 10 décembre 2021 à 8h15 par A.M.

Alors que le prolongation d'Angel Di Maria semble en bonne voie, son cas n'est absolument pas lié à l'avenir de Kylian Mbappé qui pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Angel Di Maria devrait prochainement voir son bail être allongé d'une saison. Le PSG serait disposé à lever l'option pour une année supplémentaire comprise dans son contrat. Une nouvelle qui devrait ravir le Fideo qui affichait récemment sa volonté de jouer une saison de plus à Paris. « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », expliquait-il au micro de TNT Sports . Mais son avenir peut-il être influencé par Kylian Mbappé.

Les cas Mbappé et Di Maria ne sont pas liés