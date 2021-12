Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola apporte peut-être une grande nouvelle au Qatar !

Publié le 10 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG a notamment coché le nom d’Erling Haaland. Et Mino Raiola, l’agent du buteur norvégien, a fait une annonce de taille sur l’avenir de son protégé…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’août dernier, le PSG a dressé son plan de vol pour la succession de Kylian Mbappé à l’été 2022 en cochant les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Ce dernier qui semble d’ailleurs affoler le marché des transferts avec un intérêt de la plupart des cadors européens en plus du PSG, et il semblerait d’ailleurs qu’Haaland fasse l’objet d’un gros transfert lors du prochain mercato estival.

« Nous avons une idée claire de la destination d’Haaland »