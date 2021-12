Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passé proche d'un échec à cause de Barcelone ?

Publié le 9 décembre 2021 à 19h45 par A.D.

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, le PSG souhaiterait s'offrir les services de Rayan Ait-Nouri. Alors que le Barça en pincerait également pour l'arrière gauche de Wolverhampton, Leonardo n'aurait plus à craindre Xavi sur ce dossier.

Malgré la présence de Nuno Mendes, Juan Bernat, Layvin Kurzawa et d'Abou Diallo, Mauricio Pochettino aimerait voir Leonardo lui offrir un tout nouvel arrière gauche. Selon les dernières informations de The Sun , le coach du PSG serait tombé sous le charme de Rayan Ait-Nouri. A tel point qu'il aimerait voir le défenseur de Wolverhampton intégrer son effectif dès cet hiver. Toutefois, Mauricio Pochettino et le PSG seraient en concurrence avec le FC Barcelone pour Rayan Ait-Nouri. Mais heureusement pour le club francilien, Xavi n'aurait plus aucune chance de recruter la pépite de 20 ans.

Rayan Ait-Nouri était promis au Barça, mais...