Mercato - PSG : Pochettino est à fond sur cet ancien crack de Ligue 1 !

Publié le 5 décembre 2021 à 8h45 par La rédaction

Malgré le retour de Juan Bernat et le recrutement de Nuno Mendes l'été dernier, le PSG serait toujours à la recherche de renfort au poste de latéral gauche. Et le club de la capitale pourrait bien aller piocher en Premier League.

L’été dernier, afin de pallier l’absence du début de saison de Juan Bernat, le PSG s’est attaché les services de Nuno Mendes en prêt avec option d’achat en provenance du Sporting Portugal. Et le jeune latéral gauche de 19 ans semble avoir apporté satisfaction à Mauricio Pochettino, lui qui est régulièrement utilisé par le technicien argentin (16 matchs disputés toutes compétitions confondues). Cependant, le PSG serait toujours à la recherche de renfort à ce poste. Et le club de la capitale pourrait bien aller piocher en Premier League.

Rayan Ait-Nouri est une cible du PSG