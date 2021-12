Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel indésirable de Pochettino faut-il vendre en priorité cet hiver ?

Publié le 4 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Cet hiver, le PSG souhaiterait se séparer de plusieurs indésirables de Mauricio Pochettino. Mais selon vous, quel joueur faut-il vendre en priorité ?

« Je n'attends pas de signatures à la trêve hivernale. Je n'ai pas parlé de ça après le match de Nice. Ce n'est pas du tout le moment de parler de cela. Le moment venu on discutera avec le club pour voir s'il y a des besoins dans l'équipe mais on est loin de ça . » Interrogé ce vendredi sur le mercato hivernal à venir, Mauricio Pochettino est resté flou concernant l’arrivée de renforts au PSG. Il faut dire que de nombreux joueurs ont débarqué l’été dernier, à savoir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Mais cet hiver, c’est plutôt dans le sens des départs que cela pourrait bouger au PSG, puisque plusieurs joueurs seraient poussés vers la sortie par Leonardo.

Qui doit partir ?