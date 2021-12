Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho à l'origine d'un coup de tonnerre pour Icardi ?

Publié le 4 décembre 2021 à 19h15 par A.C.

Pas vraiment en réussite au PSG, Mauro Icardi fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club cet hiver.

En cette première partie de saison, Mauro Icardi a plus fait parler de lui pour ses problèmes extra-sportifs, plutôt que pour se prestations. Le bilan de l’attaquant est famélique, avec seulement trois buts en quinze rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie l’été dernier il avait décidé de rester au PSG, mais cet hiver son com pourrait une nouvelle fois être annoncé du côté des partants. Plusieurs options semblent se présenter à lui, notamment un possible retour en Serie A.

Icardi, le 9 tant recherché par Mourinho