Mercato - PSG : Leonardo attend toujours un signe de la part de Paredes !

Publié le 4 décembre 2021 à 18h15 par A.C.

Leonardo aurait l’intention de garder Leandro Paredes, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2023.

Le mercato hivernal devrait être synonyme de grand ménage pour Leonardo. Foot Mercato a récemment annoncé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait une longue liste de potentiels partants, avec notamment Sergio Rico, Abdou Diallo, Mauro Icardi et Leandro Paredes. Ce dernier semblait être apprécié par Mauricio Pochettino, mais cette saison il n’a jamais semblé pouvoir s’installer dans la durée dans l’entrejeu du PSG. En Argentine on a toutefois annoncé que Leonardo n’aurait aucune intention de vendre Paredes, bien au contraire, puisqu’il lui aurait présenté une prolongation de contrat.

Leonardo n’a toujours pas reçu de réponse