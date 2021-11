Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Paredes… Leonardo a vu rouge !

Publié le 8 novembre 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que Leo Messi et Leandro Paredes ont été convoqués par l’Argentine malgré leurs blessures, Leonardo serait réellement remonté face à cette situation.

« Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA », a lâché Leonardo dans les colonnes du Parisien ce dimanche en réaction aux convocations de Leo Messi et de Leandro Paredes avec l’Argentine pour cette trêve internationale. Les deux hommes sont effectivement blessés, mais cela n’a pas empêché l’ Albiceleste de les appeler pour cette trêve internationale. Et visiblement, la colère de Leonardo ne serait pas du tout feinte.

Leonardo estime que la situation est inadmissible